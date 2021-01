Czeladź. Chociaż zima, paca wre. Coraz bliżej otwarcia basenu

Park Grabek w Czeladzi, który niedawno przeszedł gruntowny remont – powstały nowe alejki, tężnia solankowa, a już niedługo skatepark - jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców miasta. Już niedługo otrzyma kolejną atrakcję, basen letni. Jego generalny remont to jeden z priorytetów władz Czeladzi. Obiekt nieczynny jest bowiem od 2015 roku i od tego czasu popadł w ruinę. – Ten obiekt od wielu lat wymagał kapitalnego remontu i nadszedł czas, by wreszcie zrealizować oczekiwania mieszkańców – mówił burmistrz Czeladzi.

Czeladź.. Powstaje kompleks rekreacyjny

Za 12 milionów złotych teren zmieni się nie do poznania. Zgodnie z planami mają powstać basen otwarty pływacki (4 tory, 200 metrów kw.), basen rekreacyjny (ok. 440 metrów), basen otwarty połączony z wodnym placem zabaw (ok. 350 metrów kw.) oraz brodzik rekreacyjny z atrakcjami (ok. 400 metrów kw.). Powstanie również plaża, jacuzzi, kilka zjeżdżalni, nowe szatnie, budynek obsługi (ok. 210 metrów kw.) oraz część socjalna. Będą toalety, natryski, szatnie i instalacja do uzdatniania wody.