Czeladź. "Dzban” w akcji, trwają poszukiwania podpalacza

Burmistrz Czeladzi nie owija w bawełnę

"Kolejny pożar w Czeladzi, tym razem jednak, to robota "dzbanów". Tak, młodzieżowym slangiem nazywa się wandali i głupków, którzy niszczą to co ma służyć innym. Nie inaczej należy nazwać tych którzy podpalili jeden z elementów nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2” - nie krył wzburzenia Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, publikując swój wpis na jednym z portali społecznościowych. "Musimy tak jak w Sosnowcu, wypowiedzieć wojnę czeladzkim wandalom, dlatego apeluje do wszystkich, którzy widzieli sprawców i zdarzenie o kontakt, ze Strażą Miejską, Policją lub dzwoniąc bezpośrednio do mnie do UM. Musimy ukarać sprawców, którzy niszczą to co ma służyć nam wszystkim” - dodał.