Czechowice-Dziedzice. Na czworaka z otwartym złamaniem… i w piżamie w mroźny poranek

Nawet po przybyciu strażników miejskich, kobieta upierała się że sama dotrze do domu. Jak się okazało, kobieta przewróciła się na chodniku, doszło u niej do otwartego złamania nogi. Strażnicy udzielili jej pierwszej pomocy, wezwali też pogotowie ratunkowe, które zabrało ranną do szpitala.