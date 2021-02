Śląskie. W Tarnowskich Górach sprzedała alkohol nieletnim, grożą jej 2 lata więzienia

Trzy nastolatki w wieku 15 i 16 lat piły piwo w pobliżu dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Zauważyli to strażnicy miejscy, ale nieletnie nie chciały powiedzieć, skąd wzięły alkohol. Ustalili to tarnogórscy policjanci.

Śląskie. Sprzedaż alkoholu nieletnim. Sankcje karne

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich, to sankcja administracyjno-prawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej.

Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletnim. Rozpijanie, dostarczanie alkoholu, ułatwianie lub nakłanianie do picia to przestępstwo, za które dorosłym grozi nawet do 2 lat więzienia.