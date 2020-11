Cieszyn. Wywoływał fałszywe alarmy i okradał sklepy, za kratami może spędzić nawet 10 lat

Zanim jednak trafił do aresztu, za nic miał wcześniejsze decyzje prokuratury czy sądu. Policjanci po raz pierwszy zostali wezwani do kradzieży w czerwcu br. Szybko udało im się ustalić, kto jest sprawcą. Zatrzymali go i odzyskali część skradzionego towaru. "27-letni mieszkaniec Cieszyna miał wówczas przy sobie także pewną ilość narkotyków. Nie przyznawał się jednak do niczego. W trakcie postępowania policjanci ustalili, że wcześniej dopuścił się on już kilku kradzieży" – mówi rzecznik policji w Cieszynie, asp. Krzysztof Pawlik.