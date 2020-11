Śląskie. Chciał pieniędzy, próbował zabić, grozi mu dożywocie

Sprawca uciekł. Wolnością nie cieszył się jednak długo. Kryminalni zatrzymali 28-latka jeszcze tego samego dnia. We wtorek bytomianin usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Kilka dni temu do napadu doszło też w Gliwicach. W tym wypadku poszkodowaną była młoda kobieta. Gdy szła chodnikiem podbiegł do niej zamaskowany mężczyzna i grożąc śrubokrętem, zażądał wydania cennych przedmiotów. Zabrał 200 zł, ale kwota ta go nie zadowoliła. Nadal grożąc, nakazał wypłacenie pieniędzy z pobliskiego bankomatu, co też przerażona kobieta uczyniła. Przestępca uciekł w nieznanym kierunku, a roztrzęsiona 25-latka poszła do domu i stamtąd powiadomiła policję.