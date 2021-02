Cieszyn. Nieoczekiwany efekt kontroli drogowej

Policjanci z cieszyńskiego wydziału prewencji zatrzymali do kontroli kierującego fiatem. Kierowca i dwójka pasażerów zachowywała się bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia stróżów prawa. Podczas sprawdzania dokumentów wyszły powody nerwowej reakcji. Okazało się bowiem, że kierowca, 29-letni mieszkaniec Ustronia, po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych w ogóle nie powinien siadać za kierownicą. Miał bowiem sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do 2022 roku. Ponadto pojazd, którym kierował, nie był ubezpieczony i nie posiadał aktualnych badań technicznych. Samochód został usunięty z drogi na koszt właściciela.