Cieszyn. Nie zapiął pasów, ma czego żałować

Podejrzany usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu i cofnięcia uprawnień. Grozi mu za to kara do pięciu lat więzienia. Z kolei za popełnione wykroczenia kierowca musi się liczyć z grzywną nawet do 5 tysięcy złotych. Kobieta, która z nim podróżowała, a jednocześnie właścicielka pojazdu, będzie odpowiadała za wykroczenie dotyczące udostępnienia samochodu osobie bez uprawnień.