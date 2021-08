Będzin. Schował marihuanę w piwnicy, schowek zawiódł

Policjanci uzyskali informacje, że mieszkaniec Sosnowca może zajmować się rozprowadzaniem narkotyków. - Udali się do Sosnowca, gdzie zatrzymali 42-latka i zabezpieczyli ponad 70 gramów marihuany trzymanej w mieszkaniu. W trakcie prowadzonych czynności odkryli w jednej z piwnic kolejne narkotyki należące do 42-latka. Łącznie to blisko pół kilograma zabezpieczonej marihuany – podała komenda policji w Będzinie.