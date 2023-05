Chwile grozy na Śląsku. Dziecko policjanta zaatakowane

"To, że ma do czynienia z policjantem, w ogóle nie ostudziło emocji agresora. Próbował uderzyć policjanta, ale on zablokował cios. Doszło do szarpaniny, podczas której kobieta podniosła się z ziemi i pobiegła w stronę samochodu policjanta, w którym został jego 8-letni syn. Wsiadła do auta i uderzyła dziecko w twarz" - zrelacjonowała rzeczniczka.