Policjant wybił szybę w aucie. Uratował roczne dziecko

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek w Suwałkach na Podlasiu. Kobieta zatrzasnęła kluczyki w pojeździe, w którym znajdowało się jej roczne dziecko. Na miejscu w pewnym momencie zjawiła się policja i zadecydowano, by wybić szybę w aucie. – W stojącym na parkingu samochodzie, na tylnym siedzeniu w foteliku było roczne dziecko. Policjant za zgodą kobiety zdecydował o wybiciu szyby od strony kierowcy. Użył do tego policyjnej pałki – przekazali funkcjonariusze. Nagranie z akcji pokazała podlaska policja ku przestrodze. Na nagraniu widać, że po kilku uderzeniach szyba pęka, a policjant dostaje się do środka. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że matka przez przypadek zatrzasnęła kluczyli w aucie. Po akcji niemowlę całe i zdrowe trafiło w objęcia matki