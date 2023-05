Chłodnia kominowa w Będzinie runęła jak domek z kart. Wystarczyło kilka sekund

Wystarczyło kilka sekund. W piątek w Będzinie na Śląsku wyburzono chłodnię kominową elektrowni Łagisza, która jako paliwo wykorzystuje węgiel kamienny. Była to piąta oraz przedostatnia - przeznaczona do likwidacji chłodnia kominowa na terenie elektrowni. Nagranie z momentu detonacji 90-metrowej konstrukcji opublikowała agencja PAP. Tony gruzu runęły jak domek z kart. Detonacja odbyła się pod nadzorem specjalistów i służb. Przygotowania do całej akcji trwały kilka tygodni - sama detonacja kilkadziesiąt sekund. Jak przekazał rzecznik grupy Tauron, do której należy obiekt, sprzątanie gruzowiska potrwa nawet kilka miesięcy.