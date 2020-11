Bytom. Złodziejka w sklepie uderzyła ochroniarza w twarz. Będzie bolało

Do zdarzenia doszło w jednym z marketów przy ulicy Zabrzańskiej w bytomskiej dzielnicy Szombierki. Do sklepu weszła kobieta i zrobiła zakupy. Będąc przy kasie, ukryła jednak kilka artykułów. Czujny pracownik sklepowej ochrony poprosił klientkę, by pokazała całą zawartość koszyka. To oczywiście nie spodobało się kobiecie - doszło do krótkiej wymiany zdań, po czym zdenerwowana kobieta uderzyła ochroniarza w twarz.