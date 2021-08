Bytom. Zabytek odzyskał dawny blask, czas na koncerty i spektakle

W posiadaniu rodziny Tiele-Wincklerów pałac pozostał do 1925 r. kiedy odsprzedano go spółce akcyjnej Preussengrube AG. Siedziba arystokratycznego rodu w 1945 r. została splądrowana przez Rosjan, a następnie wysadzona przez saperów Ludowego Wojska Polskiego. Zachowała się tylko część pałacowej oficyny, uznawana jednak za jeden z najpiękniejszych zabytków Bytomia. Zespół pałacowo-parkowy Tiele-Wincklerów został w 1995 r. wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.