Bytom. Zmiana organizacji ruchu na ul. Miarki, na razie na próbę

Będą to: uspokojenie ruchu poprzez odgięcie toru jazdy samochodów (tzw. esowanie), zawężenie jezdni z dwóch do jednego pasa (na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54), zwiększenie liczby miejsc parkingowych, wprowadzenie nowego przejścia dla pieszych (przy numerze 52) oraz drogi rowerowej (w większości północną stroną jezdni).