Bytom. Spacery po mieście, kino i muzyka w plenerze, ślizgawka czy basen. Bogaty plan na lato

Bytom. Becekobus 2021 w sierpniu. Joga w Żabich Dołach

Już po raz 13. na ulice Bytomia wyjedzie uwielbiany przez starszych i młodszych Becekobus. Jak co roku zawita do dzieci i młodzieży z różnych części miasta, by porwać ich do wspólnego tworzenia w ramach letniego odjazdu warsztatowego. Becekobus pojawi się 16 sierpnia.