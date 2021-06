Bytom. Bezpłatnie i wygodnie. Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów

Bytom. Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów

Choć główną funkcją aplikacji jest zapewnienie mieszkańcom wygodnego dostępu do zawsze aktualnych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, przydatne mogą być też zamieszczane tam szczegółowe opisy, co wrzucać, a czego nie do poszczególnych pojemników.