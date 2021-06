Bytom. NFZ zakwestionował dodatki covidowe. Szpitalna komisja zweryfikowała wypłatę

Do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę przy pacjencie z COVID-19 zgłoszono co miesiąc 530 osób. Narodowy Fundusz Zdrowia zakwestionował tę liczbę. Szpitalna komisja wykazała, że w przekazanych do NFZ raportach, w listopadzie 162 osoby nie miały podstaw do wypłaty dodatków. W grudniu było ich 182.