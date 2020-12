Bytom. Śmiertelny wypadek. W czołowym zderzeniu dwóch aut jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala

Do tragicznego wypadku doszło w środę przed godziną 19 na alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bytomiu. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Kierujący volkswagenem poniósł śmierć na miejscu, natomiast kierująca seatem z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Policjanci zorganizowali objazdy. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

Śląsk. Czarna środa na drogach

Niestety, nie był to jedyny śmiertelny wypadek w środę na drogach województwa śląskiego. Do tragicznego zdarzenia doszło też na DK 45 na odcinku drogi za miejscowością Rudnik. Ze wstępnych ustaleń drogówki wynika, że w wypadku uczestniczyła 48-letnia kierująca samochodem honda civic, która jechała od strony Opola w kierunku Raciborza. Natomiast drugi pojazd biorący udział w wypadku to volkswagen passat, który poruszał się w stronę Opola. Jak ustalili mundurowi z drogówki, kierująca hondą na łuku drogi z niewyjaśnionego powodu straciła panowanie nad samochodem i zjechała na lewy pas jezdni, zderzając się z jadącym z naprzeciwka volkswagenem. W wyniku odniesionych obrażeń 56-letni pasażer hondy poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala trafił 37-letni kierowca passata, pasażerka oraz dwoje dzieci. Droga krajowa była zablokowana przez kilka godzin, policjanci wyznaczyli objazdy. W Zawierciu z kolei pod kołami ciężarówki zginął pieszy, który był na pasach. Załoga pogotowia ratunkowego mimo reanimacji nie zdołała go uratować.