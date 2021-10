Bytom. Pokłócili się, jeden z nich wyciągnął nóż

Do zdarzenia doszło w piątek, 1 października, po godzinie 18.00 na ul. Orzegowskiej w Bytomiu. Policjanci otrzymali wówczas informację o rannym mężczyźnie znajdującym się na ulicy. - Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że 34-latek został zaatakowany przez 28-latka. Pomiędzy mężczyznami doszło do nieporozumienia, w którego następstwie młodszy z nich sięgnął po nóż. Ranny został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala – opisuje zdarzenie komenda policji w Bytomiu.