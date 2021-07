Bytom. Oszukiwali na policjanta, "zarobili" kilkaset tysięcy złotych

Bytom. Szajka oszustów "na policjanta" rozbita

W toku postępowania policjanci ustalili, że w procederze brało udział 10 mężczyzn i kobieta, w wieku od 20 do 41 lat, w większości mieszkańców Zabrza. Do popełniania przestępstw wykorzystywani byli również dwaj 15-latkowie. - Osoby te, działając w zorganizowanej grupie, dzwonili do osób starszych, podając się za funkcjonariuszy policji i wyłudzali na potrzeby pozorowanego, prowadzonego śledztwa oszczędności życia. Następnie we wskazanych miejscach odbierali pieniądze. W ten sposób, od lutego 2020 roku, przestępcy oszukali kilkudziesięciu seniorów z Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Katowic, Tarnowskich Gór i Zabrza, na ponad kilkaset tysięcy złotych – podała śląska policja.