Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zarobił prawie ćwierć miliona złotych

Co ciekawe, w poprzednim oświadczeniu majątkowym do majątku o wartości powyżej 10 tys. złotych Grodzki zaliczył samochód marki Jaguar XF z 2016 roku. Auto było użytkowane w formie wynajmu długoterminowego na okres 4 lat. Marszałkowi Senatu w 2019 r. pozostało do spłaty 12 rat, każda po 6295,91 zł. W nowym dokumencie po Jaguarze nie ma śladu.