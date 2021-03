Bytom. Odpowie za kontrabandę. Chciał wprowadzić na rynek "lewe" papierosy

Śląska policja poinformowała we wtorek, 9 marca, o przejęciu „lewych” papierosów. - Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą bytomskiej komendy w jednej z dzielnic miasta zatrzymali do kontroli osobówkę. Podczas czynności okazało się, że w samochodzie znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy – opisują zdarzenie policjanci.