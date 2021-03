Niedzielski dla "DGP": powstanie Agencja Rozwoju Szpitali

W jego ocenie, efektywne zarządzanie siecią szpitali przy rozproszonej strukturze właścicielskiej jest niemożliwe. Jak dodał, w planowanej zmianie chodzi o to, by można było swobodnie kształtować profile szpitali i dzięki temu lepiej dostosowywać je do regionalnych potrzeb. Zapewnił też, że powstała już specjalna "mapa potrzeb zdrowotnych”.