Bytom. Od lipca parkowanie po nowemu. Co się zmieni?

Kolejną zmianą, jaka czeka na kierowców, jest rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. - Bardzo często kierowcy, którzy chcą uniknąć parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, zostawiają swoje samochody w miejscach z nią sąsiadujących. Mieszkańcy ulic graniczących bezpośrednio ze strefą, wnioskowali o jej rozszerzenie - mówi Bieda. Od lipca Strefa Płatnego Parkowania powiększy się o ulice: ul. Batorego, Kolejową, Chrzanowskiego (na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Wrocławskiej), Sokoła (na odcinku od ul. Korfantego do ul. Matejki), Matejki (na odcinku od ul. Sokoła do ul. Katowickiej). pl. Michała Wolskiego. Tym samym liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania zwiększy się do 1250 miejsc i obejmie 54 ulice w Śródmieściu.