Siewierz. Koniec z darmowym parkowaniem. Na rynku będzie płatna strefa

Liczący około pięć tysięcy mieszkańców Siewierz jest najbardziej wysuniętą na północny-wschód gminą należącą do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Życie miasta, z historią sięgającą XII w., koncentruje się wokół wyremontowanego w ostatnich latach rynku. Do tej pory parkowanie na nim było darmowe. To się zmieni. Jak akcentują władze miasta, wolą mieszkańców, od poniedziałku 19 kwietnia, zostaną wprowadzone opłaty za parkowanie.