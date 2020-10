Sprawozdanie finansowe TVP. Państwo ratuje spółkę kolejny rok

Jak wynika z dokumentu, TVP w ubiegłym roku osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości blisko 2,56 mld zł. W porównaniu do 2018 r. przychody były wyższe o prawie 416 mln zł. Na reklamie TVP zarobiła ponad 873 mln zł, czyli mniej o 28 mln zł od planu. Wynik netto spółki skarbu państwa to niewiele ponad 89 mln zł. Rok wcześniej był gorszy o 85 mln zł. Ale zarówno w 2018, jak i w 2019 zysk udało się wypracować dzięki wsparciu państwa.

Dla porównania w 2018 roku łącznie była to kwota 980 mln zł. Z tego ok. 386 mln zł było tytułem opłat od posiadaczy zarejestrowanych odbiorników i 594 mln zł budżetu państwa w ramach rekompensaty.

- Obecnie funkcjonujący system finansowania mediów publicznych pozostaje dysfunkcyjny, przez co nie zapewnia stabilnych i adekwatnych środków pozwalających na rzetelną realizację misji publicznej przez jednostki mediów publicznych. Zgodnie z danymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na koniec 2019 r. zaledwie 0,9 mln abonentów terminowo wnosiło opłaty abonamentowe, a aż 2 mln abonentów zalegało z wnoszeniem opłat. Oznacza to, że na 14,5 mln gospodarstw domowych liczba zarejestrowanych i zobowiązanych do ponoszenia opłaty abonamentowej gospodarstw wynosi niespełna 3 mln (ponad połowa wszystkich gospodarstw uchyla się od rejestracji). Rekompensowanie ubytków z tytułu zwolnień od opłat abonamentowych w poszczególnych latach obrotowych pozwala na rzetelną realizację zadań misji publicznej – informuje WP centrum informacji TVP.