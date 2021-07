Borowce. Poszukiwania Jacka Jaworka. Kolejny dzień wielkiej akcji służb

- Mieszkałam z córką, która mu często przeszkadzała. Mój, wtedy jeszcze przyszły, zięć go uderzył za to, że nazwał moją córkę "szmatą". Jacek poszedł nawet z tym na policję, ale poprosiłam go, by wycofał sprawę. Jak byłam z nim, to nie pił alkoholu. To był normalny człowiek. Nie było nigdy żadnego tematu, żeby coś w nim pękło. Znamy się od dziecka - mówiła w rozmowie z "SE".