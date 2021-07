Jacek Jaworek jest "śmiertelnie niebezpieczny". Opinia psychiatry

Jacek Jaworek może zaatakować przypadkowe osoby

Rozmówca dziennika ostrzegł również, że Jaworek jest obecnie niezwykle niebezpieczną osobą, działającą w poczuciu olbrzymiego zagrożenia, przez co stwarzać może śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla zupełnie przypadkowych osób. - Każda osoba, którą spotka na swojej drodze, nie tylko policjanci, powinna czuć się zagrożona. Jaworek może ją też zastrzelić, chociażby z obawy, by nie poinformowała policji, gdzie go ostatnio widziała. Dla tego mordercy każdy napotkany przypadkowo człowiek to potencjalne źródło informacji dla policji - mówi ekspert.