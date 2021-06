Bieruń. Zareagował świadek, kolejny pijany kierowca wyeliminowany z ruchu

Informację o kierowcy chevroleta, który na rondzie w Oświęcimiu najechał na znak drogowy i mimo to kontynuował dalszą jazdę w kierunku Bierunia, oficerowi dyżurnemu przekazał świadek. Zaniepokoiły go niebezpieczne manewry kierowcy. Ruszył za nim, przekazując policjantom dokładną trasę jego przejazdu. Nieodpowiedzialnego 60-latka mundurowi zatrzymali w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Turystycznej w Bieruniu. Badanie trzeźwości wykazało, że w jego organizmie znajduje się ponad dwa promile alkoholu. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty, a sprawa trafi do sądu. Grozi mu do dwóch lat więzienia.