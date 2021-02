Bielsko-Biała. Prowadzili pod wpływem narkotyków, to był dopiero początek ich kłopotów

Dwóch kierowców pod wpływem narkotyków zatrzymali policjanci z Bielska-Białej. Pierwszy wpadł 25-latek z Kóz, który wsiadł za kierownicę osobowego mitsubishi. Kiedy późnym wieczorem minął się z nieoznakowanym radiowozem patrolującym Komorowice, stróże prawa bez trudu rozpoznali go z powodu jego wcześniejszych kłopotów z prawem. Po zatrzymaniu do kontroli ich przypuszczenia się potwierdziły. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a badanie narkotesterem wykazało, że był pod wpływem marihuany. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających grozi mu teraz kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Za popełnione wykroczenie kierowania bez uprawnień czeka go zaś wysoka grzywna.

Bielsko-Biała. Kierowcy pod wpływem narkotyków

Chwilę później wywiadowcy na ulicy Mikołajczyka w Bielsku-Białejza kierownicą osobowego opla zauważył innego „znajomego” z wcześniejszych interwencji. Kiedy zatrzymali samochód do kontroli i sprawdzili kierującego nim 33-latka w policyjnej bazie danych, okazało się, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz jest poszukiwany przez sąd w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że mógł prowadzić pod wpływem narkotyków, dlatego została mu pobrana krew do badań. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie został doprowadzony do zakładu karnego. Za popełnione przestępstwa drogowe może trafić do więzienia do dwóch lata.