Bielsko-Biała. Zaliczka z NFZ na koncie pediatryka. Przesunięcie agonii o kwartał?

- Tym samym uzgodnienia naszej placówki z NFZ z grudnia 2020 i stycznia 2021 zostały wyrzucone do kosza. Ludzie nadal boją się koronawirusa i unikają szpitali jak ognia. Pacjentów jest dużo mniej niż zwykle. Nasza placówka będzie dostawać o około 1 mln zł mniej miesięcznie. W skali roku to 10 mln złotych – mówił wówczas starosta bielski Andrzej Płonka.

Bielski szpital podpisał aneks do umowy, zgadzając się na nowy sposób rozliczania. Była to jedyna droga, żeby starać się o zaliczkę w NFZ w wysokości miesięcznego ryczałtu z zeszłego roku. To jedyna zmiana, jaką resort wprowadził w rozporządzeniu na apel samorządowców.