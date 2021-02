Śląskie. Najaktywniejsi seniorzy w województwie są w Chorzowie i Istebnej

W ramach ostatniej edycji konkursu o tytuł Aktywnego Seniora starało się kilkanaście osób z województwa. Przy wyborze zwycięzców kapituła oceniała postawę kandydatów, podejmowane przez nich inicjatywy, współpracę w środowisku oraz chęć do współdziałania i wpływania na aktywizację innych seniorów.

W ramach klubu w kinie Chorzowskiego Centrum Kultury odbywają się różnego rodzaju spotkania, podczas których uczestnicy nie tylko przygotowują się do wyjazdów, ale też na ekranie "zwiedzają" razem cały świat.

Śląskie. Józef Broda upowszechnia folklor Beskidu Śląskiego

Jego liczne przedsięwzięcia przyczyniają się do upowszechniania folkloru Beskidu Śląskiego w całej Polsce. Angażuje się też w inicjatywy skierowane do osób starszych – przeprowadził m.in. szereg spotkań dla seniorów i wykonał wiele programów artystycznych dla Uniwersytetu III Wieku.

"Nieustannie bierze udział w nowych projektach, wykorzystując media do promowania tradycji i swojego świata wartości" - napisano w zgłoszeniu konkursowym.

– Chcę Państwu podziękować za to, co robicie dla seniorów, dla swoich społeczności lokalnych, dla wszystkich tych, z którymi przebywacie na co dzień . Gratuluję, dziękuję i proszę o jeszcze – mówił wicewojewoda Jan Chrząszcz.