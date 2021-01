Śląsk. Są pieniądze na wsparcie branży turystycznej. Czy to uspokoi nastroje przedsiębiorców?

Śląsk. Wsparcie dla branży turystycznej

W II kwartale mają wystartować działania kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców: najpierw, w kwietniu, ma to być nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorstw z branży o dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących ich konkurencyjność. Ponadto na etapie projektowania są zasady wsparcia obiektów i atrakcji turystycznych, a także marek i produktów turystycznych. - Wsparcie per saldo tego pakietu w pierwszym półroczu dla branży turystycznej będzie na poziomie 87,5 mln zł. Oczywiście, jeśli uda się dołożyć z wyniku finansowego kolejne środki na kolejne działania, to będziemy tę alokację zwiększać” – zaznaczył marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.