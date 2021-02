Bielsko-Biała. Z osiedlowych alejek urządził sobie tor motocrossowy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w centrum Kóz. Dzielnicowy z koziańskiego posterunku podczas patrolu na Osiedlu 100 zauważył kierującego motocyklem crossowym, który na widok policyjnego radiowozu zawrócił i zdecydowanie przyspieszył, chcąc uciec. Ponieważ pojazd nie miał tablicy rejestracyjnej, mundurowy dał kierującemu sygnały do zatrzymania się. Motocyklista rozpoczął karkołomną ucieczkę, łamiąc po drodze wiele przepisów ruchu drogowego. Policjant powiadomił o pościgu dyżurnego z komisariatu i ruszył dalej za jednośladem.

Znajomość terenu pomogły policjantowi. i konsekwentny pościg doprowadziły do zatrzymania nieodpowiedzialnego kierowcy motocykla crossowego. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że 33-letni motocyklista nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a sam motocykl to niezarejestrowany składak bez obowiązkowego ubezpieczenia i badań technicznych. Mieszkaniec powiatu bielskiego został doprowadzony do komisariatu w Kobiernicach, gdzie zostały z nim wykonane niezbędne czynności.