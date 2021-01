Łódź. Pościg za driftującym bmw. Ojciec i syn uderzyli w drzewo

Łódź. Piratowi drogowemu grozi 5 lat więzienia

Joanna Kącka, rzeczniczka prasowa łódzkiej policji, wypunktowała listę przewinień kierowcy. - Odpowie on za spowodowanie kolizji, kierowanie bez uprawnień oraz w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli. Kierowcy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformowała.