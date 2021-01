Bielsko-Biała. Uwaga kierowcy. Inaczej zapłacimy za postój w strefie płatnego parkowania

Bilet będzie można nabyć jedynie po wpisaniu w parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu. Zmiana ta ma usprawnić procedurę zakupu i kontroli biletów. Kierowcy, którzy do tej pory nie wystawiali za przednią szybę pojazdu zakupionego w parkomacie biletu, otrzymali wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Aby ją anulować, koniecznym było wdrożenie procedury reklamacyjnej. Liczba wpływających do Miejskiego Zarządu Dróg wniosków znacznie wydłużała ten proces. Ponadto planowana zmiana usprawnieni kontrolę wniesionych opłat.