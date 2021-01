Bielsko-Biała. Służył głównie za parking. Teraz plac Wojska Polskiego zmieni się... w park

Od wielu lat plac Wojska Polskiego służył głównie za parking. Teraz ma się to zmienić. Płyta placu pomiędzy kamienicami okalającymi go od strony wschodniej, zachodniej i północnej zostanie przebudowana oraz połączona z istniejącą nawierzchnią ulicy 11 Listopada. Dochodząca do placu od strony północnej ulica Cyniarska zostanie odtworzona w historycznym śladzie, czyli zostanie wyprostowana.