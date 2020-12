Warszawa. "Mikołaj" w autobusie 240. Niezwykły gest starszego pana

Kamila jechała autobusem numer 240 na Białołekę do koleżanki. Była sobota rano. - Do autobusu, którym jechałam, wsiadł "kanar". Miałam przy sobie kartę miejską, którą podałam mu do kontroli. Myślałam, że jest ważna, ale okazało się, że jest już nieaktualna, byłam zdziwiona. Nie miałam przy sobie biletu, dlatego kontroler zdecydował, że wystawi mi mandat. Poprosił o dokument i poinformował, że mogę ewentualnie zapłacić od razu 160 zł - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską Kamila.