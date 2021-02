Bielsko-Biała. Są pieniądze na remonty kamienic. Będzie cieplej i estetyczniej

- Przedsięwzięcie zakłada kompleksową termomodernizację dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno-usługowych stanowiących własność komunalną. Obiekty zaliczają się do starej, zabytkowej tkanki miasta. Część z nich pochodzi jeszcze z XVIII w. (np. budynek przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, oddany do użytku w 1756 r., czy budynek przy ul. Wyzwolenia 6a, oddany do użytku na przełomie XVIII i XIX w.) – poinformował urząd.