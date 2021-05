Bielsko-Biała. Od lat znęcał się nad rodziną, musi szukać nowego lokum

Policjanci z komisariatu przy ul. Traugutta w Bielsku-Białej zostali wezwani na interwencję domową do jednego z bloków na osiedlu Kopernika. Na miejscu zastali tylko zgłaszającą. Kobieta powiedziała, że kiedy zadzwoniła na policję, jej partner zbiegł. - Według jej relacji wcześniej wywołał z nią awanturę pod wpływem alkoholu, podczas której groził jej śmiercią. W domu były w tym czasie ich dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Mundurowi ustalili jego rysopis i udali się w poszukiwania domowego agresora. W okolicy bloku, gdzie doszło do zdarzenia, zauważyli podejrzewanego. Kiedy policjanci podeszli, żeby go wylegitymować i wysłuchać jego relacji wydarzeń 47-latek zaczął ich znieważać, używając niewybrednych obelg, a kiedy pomimo to stróże prawa konsekwentnie prowadzili czynności służbowe, zaczął im grozić zwolnieniem ze służby oraz odgrażał się, że ich rodziny również pożałują, tego, że chcą go zatrzymać. Krewki 47-latek został obezwładniony i zatrzymany. Miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu – poinformowała policja.