Rybnik. Nie chciał się pogodzić z decyzją mundurowych, więc ich zaatakował

Komenda policji w Rybniku poinformowała o zatrzymaniu 23-latka za atak na policjantów. Do zdarzenia doszło w piątek, 13 marca około godziny 18.30. Policjanci z rybnickiej drogówki podczas kontroli pojazdów w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej zostali poinformowani przez przypadkowego świadka o kolizji drogowej w Piecach. Okazało się, że kierujący bmw, jadąc w kierunku Rydułtów, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w osobówkę oczekującą na możliwość kontynuowania jazdy. W wyniku uderzenia kierujący renault uderzył w stojącego przed nim forda, a ten w kolejnego forda.

Rybnik. 23-latek kopnął w głowę policjanta

Podczas wykonywania czynności przez policjantów, 23-latek dowiedziawszy się, że to on jest sprawcą stłuczki, stał się agresywny. - W pewnym momencie wszedł bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód, zmuszając kierowcę do gwałtownego hamowania, po czym pieszo chciał oddalić się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna nie reagował na wydawane mu polecenia i znieważył jednego z mundurowych. Zaczął go też szarpać, a podczas obezwładniania kopnął w twarz, chcąc w ten sposób zmusić do odstąpienia od czynności służbowych – opisują zdarzenie policjanci.