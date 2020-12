Bielsko-Biała. Miał kilka wyroków do odsiadki, zaryzykował kradzież i wpadł

Bielsko-Biała. "Grzechy" 23-latka

Po sprawdzeniu 23-latka w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że jest on poszukiwany do 10 różnych spraw przez sądy i komendy policji z całej Polski. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ miał do odsiadki kilka wyroków, z których najwyższy to rok pozbawienia wolności. Telefon wrócił do prawowitego właściciela, a 23-latek został doprowadzony do bielskiej komendy. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut kradzieży, za który grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Po zakończonych czynnościach procesowych został przekazany mundurowym z wydziału konwojowego, którzy doprowadzili go do zakładu karnego.