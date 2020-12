Gdańsk. "Polski Walter White" przed sąd. Razem z nim 13 oskarżonych

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 14 osobom podejrzanym o produkcję amfetaminy. Na ławie oskarżonych zasiądzie m.in. chemik Ryszard J., nazwany "polskim Walterem Whitem", co nawiązuje do bohatera serialu "Breaking Bad" - nauczyciela chemii.

"Polski Walter White" został zatrzymany przez CBŚP w Gdańsku jesienią 2018 r. (Policja)