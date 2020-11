Bielsko-Biała. Koronawirus. Nowy sprzęt dla Szpitala Wojewódzkiego

Będą to m.in. nowoczesny aparat do znieczulania dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a dla innych oddziałów - ssaki medyczne, zamgławiacz nadtlenkiem wodoru oraz myjki-dezynfektory, służące do dezynfekcji sprzętu medycznego. Cała aparatura powinna trafić do szpitala na początku grudnia. Wspomoże w walce z SARS-CoV-2.