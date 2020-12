Bielsko-Biała. Do kamienicy nie wszedł, ale trafił za kratki

Do zdarzenia doszło we wtorek późno wieczorem. Dyżurny trzeciego komisariatu w Bielsku-Białej odebrał zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie w jednej z kamienic przy ul. Mickiewicza. Według zgłaszającego mężczyzna bez zgody mieszkańców przebywał na klatce schodowej budynku. Gdy został z niej wyproszony przez jednego z mieszkańców, zaczął dobijać się do zamkniętej bramy kamienicy. Nie reagował na prośby o odejście. Mieszkańcy wezwali więc policję.