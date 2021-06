Bielsko-Biała. Daj drugie życie rzeczom, wrzuć do zielonego kontenera

W dniu kiermaszu, ale też w każdy inny, do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Kulinarnych, w godzinach pracy punktu, do Zielonego Kontenera Arki można przynieść swoje niepotrzebne rzeczy: gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy i wiele innych. - Każdy z nas ma w domu takie przedmioty. Wyrzucić szkoda, a zbiera się ich coraz więcej. Fundacja Ekologiczna Arka proponuje dobre rozwiązanie. Zachęca do przywiezienia ich do PSZOKu, gdzie dostaną drugie życie. W ramach akcji Arka zbiera od uczestników niepotrzebne rzeczy, organizuje kiermasze, a pozyskane środki przeznacza na wsparcie leczenia zwierząt z bielskich organizacji – informują urzędnicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.