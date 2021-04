Bielsko-Biała. Bohdan już rośnie. Migdałowiec upamiętnia znanego satyryka

- Drzewo to symbol nadziei, odrodzenia, szczęścia i wiary, że będzie lepiej, a w tych fatalnych czasach jest nam to bardzo potrzebne – mówił 22 marca tuż przed koncertem w BCK lider zespołu Organek Tomasz Organek. - Porozumiewamy się z lokalnymi władzami i we wskazanym miejscu sadzimy roślinę - dodał muzyk.