Bielsko-Biała. "Walka z pandemią skończy się wtedy, gdy się wszyscy zaszczepimy”

Eksperci twierdzą, że aby go powstrzymać zaszczepionych musi być ponad 60 proc. osób. Do tej pory szczepionkę przyjęło kilkanaście proc. Polaków. W Bielsku-Białej w poniedziałek uruchomiono punkt szczepień masowych przeciw COVID-19.

Docelowo na Śląsku na zostać uruchomionych ok. 70 takich miejsc. Pozwoli to zaszczepić ok. miliona obywateli w ciągu miesiąca. Władze przyznają, że największą nadzieję w pokonaniu koronawirusa kładą w Narodowym Programie Szczepień. Ważna w tym wszystkim jest współpraca wszystkich szczebli. Dzięki wspólnemu działaniu w ciągu najbliższych tygodni uda się powoli powrócić do normalności.