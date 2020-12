Beskidy. Warunki na szlakach są trudne, widoczność do 50 m

I choć wyciągi narciarskie w Beskidach są czynne, to już warunki turystyczne na szlakach są trudne. W górnych partiach spadł śnieg, widoczność przed południem była ograniczona do 50 m.

Czynne są wyciągi w Szczyrku, Wiśle i na Czarnym Groniu. Warunki są dobre, ale miejscami pojawiają się przetopy. Na szlakach jest znacznie trudniej, temperatura wynosi ok. 0 st. C. ”W wyższych partiach, przykładowo na Babiej Górze, oblodzenia przykrył śnieg. To jest bardzo niebezpieczne. Jakikolwiek poślizg może się źle skończyć. W niższych rejonach jest mokro i błotniście” – donosi GOPR w Szczyrku.

Ratownicy apelują, by turyści wybierający się na pieszą wędrówkę byli odpowiednio przygotowani. Należy pamiętać o solidnych butach i ciepłym ubraniu. Nie można zapomnieć o naładowanym telefonie komórkowym z aplikacją „Ratunek”, która może uratować życie. Ważne, by odpowiednio zaplanować wycieczkę bo szybko robi się ciemno.

Niektórzy o tym zapominają lub bagatelizują. W Wigilię goprowcy pomogli 37-letniej turystce, która samotnie wybrała się na Babią Górę szlakiem, który jest zamknięty. ”Turystka już przemarzła. Nie miała nawet rękawic. Wezwała pomoc. Zaleciliśmy jej, by do czasu przyjścia ratowników rozgrzewała się – ręce wsadziła pod pachy, robiła przysiady. Ratownik do niej dotarł quadem dość szybko i sprowadził za pomocą liny asekuracyjnej, bo tak było ślisko. Turystka dotarła do schroniska na Markowych Szczawinach” – powiedział dyżurny GOPR.